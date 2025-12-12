x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 декабря 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 10:38
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС вновь атаковали тренировочный лагерь боевиков и другие объекты террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Удар нанесен по лагерю боевиков "Радуана", где проводились стрелковые учения и подготовка по использованию различных видов оружия с целью планирования нападения на Израиль.

Также были атакованы объекты военной инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах южного Ливана.

"Проведение военной подготовки и создание террористической инфраструктуры для деятельности против Израиля представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль", – подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ливанские источники сообщают о взрывах не только на юге Ливана, но и в западной части Бекаа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2025

798-й день войны: удары в Ливане, действия в Газе и Сирии, операции в Иудее и Самарии