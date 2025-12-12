ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС вновь атаковали тренировочный лагерь боевиков и другие объекты террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Удар нанесен по лагерю боевиков "Радуана", где проводились стрелковые учения и подготовка по использованию различных видов оружия с целью планирования нападения на Израиль.

Также были атакованы объекты военной инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах южного Ливана.

"Проведение военной подготовки и создание террористической инфраструктуры для деятельности против Израиля представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль", – подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ливанские источники сообщают о взрывах не только на юге Ливана, но и в западной части Бекаа.