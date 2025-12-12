Использование социальных сетей может ухудшить внимание детей

За последние 15 лет использование цифровых устройств и экранов резко увеличилось, и этот рост совпал с увеличением числа диагнозов СДВГ в Швеции и других странах. Ученые из Каролинского института совместно с исследователями из Орегонского университета здравоохранения и науки решили выяснить, может ли существовать связь между поведением детей в цифровой среде и появлением симптомов СДВГ.

В исследовании участвовали 8324 американских ребенка в возрасте 9-10 лет, за которыми наблюдали на протяжении четырех лет. Дети сообщали, сколько времени они проводят в соцсетях, за просмотром видео и телевизора, а также за видеоиграми. Родители, в свою очередь, заполняли анкеты, в которых описывали уровень внимания своих детей и склонность к гиперактивности или импульсивности.

Выяснилось, что у детей, часто использующих социальные сети (Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter, Messenger и др.), постепенно проявлялись симптомы невнимательности. При этом подобной связи не нашли ни с просмотром телевизора и видеороликов, ни с игровым временем.

Этот эффект не зависел от уровня дохода семьи или генетической склонности ребенка к СДВГ. Более того, дети, у которых уже были признаки невнимательности, не начинали активнее пользоваться соцсетями, что указывает: наиболее вероятно, именно пользование соцсетями способствует появлению симптомов, а не наоборот.

Исследование не выявило роста гиперактивности или импульсивности. На уровне отдельного ребенка изменения внимания были небольшими, но в масштабах всей популяции влияние может быть значительным.

Ученые подчеркивают, что речь не идет о том, что соцсети неизбежно вызывают проблемы с вниманием у каждого ребенка. Однако результаты дают повод задуматься о возрастных ограничениях и особенностях самих платформ. За время исследования среднее ежедневное использование соцсетей выросло с примерно 30 минут у девятилетних детей до около 2,5 часов у тринадцатилетних – несмотря на то, что большинство платформ декларирует минимальный возраст 13 лет.