x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 15:58
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объявил о сносе дома одного из исполнителей теракта на перекрестке Гуш-Эцион

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 12 декабря 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 15:04
ЦАХАЛ объявил о сносе дома одного из исполнителей теракта на перекрестке Гуш-Эцион
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа объявили о сносе дома террориста Малика аль-Джабара Салама (Самария), одного из исполнителей теракта на перекрестке Гуш-Эцион.

Напомним, 10 июля был осуществлен теракт возле магазина "Рами Леви" на перекрестке Гуш-Эцион. Террористы с ножами напали на охранника, тяжело ранили его, похитили его пистолет и застрелили из пистолета. Затем они были нейтрализованы вооруженными гражданскими. В этом теракте погиб 22-летний Шалев Звулуни, житель Кирьят-Арбы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook