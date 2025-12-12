Зеленский приехал в Купянск, якобы находящийся под контролем армии РФ

Президент Украины опубликовал в телеграме видео и заявление, снятое им на мобильный телефон в Купянске Харьковской области на фоне стелы у въезда в город.

"Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим. Я поздравил ребят", – заявил он.

20 ноября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о взятии Купянска под контроль. 2 декабря Герасимов сообщил Путину, что российские военные сжимают заблокированную группировку ВСУ в районе Купянска.

В отчете МО РФ от 20 ноября утверждалось: "В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника".