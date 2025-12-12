Власти Ирана вновь арестовали правозащитницу Наргес Мохаммади

Власти Ирана арестовали правозащитницу и лауреата Нобелевской премии мира 53-летнюю Наргес Мохаммади. Об этом сообщил Фонд ее имени, который недавно уже предупреждал о возможности повторного ареста Мохаммади, после того, как ранее она была заключена в тюрьму и освобождена в декабре 2024 года по медицинским показаниям.

Мохаммади была задержана на поминальной церемонии по адвокату и правозащитнику, который недавно был найден мертвым при загадочных обстоятельствах. Власти не предоставили никаких комментариев.

Несмотря на то, что освобождение Мохаммади было изначально запланировано на три недели, этот срок был продлен на фоне давления Запада на Иран. В течение этого периода правозащитница продолжала участвовать в акциях протеста.

В 2023 году Наргес была удостоена Нобелевской премии "за борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".