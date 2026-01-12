Пресс-секретарь ЦАХАЛа призвал израильтян не поддаваться слухам
время публикации: 12 января 2026 г., 22:24 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 22:24
Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин прокомментировал в социальной сети X многочисленные слухи, касающиеся ситуации вокруг Ирана. "Как было разъяснено ранее, ЦАХАЛ готов к обороне и находится в состоянии боеготовности к непредвиденным сценариям, если это потребуется", – говорится в сообщении.
Дефрин подчеркнул, что протесты в Иране являются внутренним делом этой страны. "Мы продолжаем проводить текущие оценки ситуации и сообщим о любых изменениях, если они произойдут. Я призываю – не поддавайтесь слухам", – призвал представитель армии.
