Белый дом: авиаудары по Ирану – один из рассматриваемых вариантов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что авиаудары по Ирану являются одним из многих вариантов действий, которые рассматривает президент Дональд Трамп.

"Авиаудары были бы одним из многих, многих вариантов действий, рассматривающихся верховным главнокомандующим. Но дипломатия всегда является первым вариантом действий президента", – сказала она в беседе с журналистами.

В интервью телеканалу Fox News Ливитт уточнила, что Трамп отдает предпочтение дипломатическому пути. Однако она подтвердила готовность президента применить силу в случае необходимости: "Президент США не боится применять смертоносную силу и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым".