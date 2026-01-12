x
12 января 2026
Израиль

На юге сектора Газы ликвидирована группа вооруженных боевиков, пересекших "желтую линию"

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 12 января 2026 г., 19:49
На юге сектора Газы ликвидирована группа вооруженных боевиков, пересекших "желтую линию"
Chaim Goldberg/FLASH90

Боевая группа 188-й бригады, действующей на юге сектора Газы, заметила группу вооруженных боевиков, пересекших "желтую линию" и приблизившихся к израильским военным.

ВВС ЦАХАЛа по наводке наземных сил ликвидировали трех боевиков и обезвредили еще одного.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские войска размещены в указанном районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

Израиль
