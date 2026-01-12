x
12 января 2026
Управление аэропортов предупредило о возможных задержках рейсов из-за погодных условий

время публикации: 12 января 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 19:57
Управление аэропортов предупредило о возможных задержках рейсов из-за погодных условий
Yossi Aloni/FLASH90

Управление аэропортов Израиля предупредило о возможных задержках рейсов в ночные и утренние часы из-за ухудшения погодных условий. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять расписание у авиакомпаний и следить за оперативными обновлениями на сайте и в социальных сетях управления.

В Управлении отмечают, что коллективы всех аэропортов страны – "Бен-Гуриона", аэропорта Хайфы и "Рамона" – готовы к работе в условиях непогоды и действуют совместно с авиакомпаниями для обеспечения безопасности пассажиров.

Метеорологическая служба объявила "красное" предупреждение о сильных ветрах на средиземноморском побережье и в горных районах с вечера понедельника до вечера вторника.

