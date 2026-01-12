x
12 января 2026
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 17:41
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Убийца родственника в Нетивоте приговорен к пожизненному сроку

Убийства
Судебные решения
время публикации: 12 января 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 16:45
Убийца родственника в Нетивоте приговорен к пожизненному сроку
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд в Беэр-Шеве приговорил Маора Дадона к пожизненному заключению и выплате 258 тысяч шекелей компенсации семье убитого двоюродного брата, которого он зарезал в Нетивоте.

Согласно обвинению, преступление было совершено в 2021 году в доме их бабушки: пострадавшего доставили в больницу с более чем 120 ножевыми ранениями, а свидетели, находившиеся во дворе, видели финальную стадию нападения – раненый стонал на земле, а Дадон продолжал наносить удары, не реагируя на призывы остановиться.

Судьи отклонили версию Дадона о том, что в дом якобы проникли неизвестные и напали на него и на его кузена, и признали его виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В прокуратуре отметили "особую жестокость" преступления.

В приговоре подчеркивается, что убийство было совершено в доме бабушки – вскоре после того, как обвиняемый попрощался с ней, – в месте, которое для погибшего было "убежищем" после жизненных потрясений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 марта 2021

В Нетивоте убит мужчина, задержан его двоюродный брат