Убийца родственника в Нетивоте приговорен к пожизненному сроку

Окружной суд в Беэр-Шеве приговорил Маора Дадона к пожизненному заключению и выплате 258 тысяч шекелей компенсации семье убитого двоюродного брата, которого он зарезал в Нетивоте.

Согласно обвинению, преступление было совершено в 2021 году в доме их бабушки: пострадавшего доставили в больницу с более чем 120 ножевыми ранениями, а свидетели, находившиеся во дворе, видели финальную стадию нападения – раненый стонал на земле, а Дадон продолжал наносить удары, не реагируя на призывы остановиться.

Судьи отклонили версию Дадона о том, что в дом якобы проникли неизвестные и напали на него и на его кузена, и признали его виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В прокуратуре отметили "особую жестокость" преступления.

В приговоре подчеркивается, что убийство было совершено в доме бабушки – вскоре после того, как обвиняемый попрощался с ней, – в месте, которое для погибшего было "убежищем" после жизненных потрясений.