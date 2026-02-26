"Обложите налогами евреев": антисемитский инцидент на пресс-конференции мэра Сан-Франциско Лурье

Пресс-конференция мэра Сан-Франциско Даниэля Лурье и главы Пятого округа города Билаля Махмуда, на которой политики объявили о реформе муниципального налогообложения в сфере недвижимости, призванной активизировать строительство, была прервана антисемитской манифестацией.

Мероприятие проводилось на строительном объекте. Манифестанты, которые, как сообщает газета New York Post, принадлежали к местному отделению "Демократических социалистов США" начали скандировать "Обложите налогами богатых!", а потом – "Обложите налогами евреев!"

"Заявлять, что евреи богатые, – старое клише, а нападать на нашу общину на мероприятии, посвященном улучшению экономического положения города, – антисемитизм. Я никогда не приму пропаганды ненависти в адрес евреев или любой другой общины. Это не ценности Сан-Франциско", – сообщил мэр.

"Демократические социалисты США" открестились от скандировавших антисемитские лозунги. Согласно заявлению организации, речь идет о единственной манифестантке: "Мы были так же потрясены, как и все. Мы можем спорить о политике, но присоединяемся к осуждению антисемитизма".