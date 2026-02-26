Альбанезе перешла в контратаку, обвинив критиков в токсичности и дискредитации

Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе выступила с осуждением призывов к отставке, с которыми после очередного ее антисемитского заявления выступили Франция, Германия и Италия.

"Хочу сказать вам, что последние несколько дней, недель и месяцев были для меня и моей семьи токсичными и дискредитирующими", – заявила международная чиновница журналистам.

24 февраля представительница Франции при учреждениях ООН в Женеве Селин Жюргенсен вновь заявила, о крайней проблематичности заявлений Альбанезе. "Те, кто говорит от имени ООН, включая специальных представителей, должны проявлять сдержанность и умеренность, предписанную их мандатом", – сказала дипломат.

В то же время Жюргенсен не стала повторять призыв министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро отправить Альбанезе в отставку. Это было воспринято как смягчение французской позиции.

Напомним, что в начале февраля специальная представительница ООН выступила в режиме видеосвязи перед участниками проходившего в Дохе форума, организованного телеканалом "Аль-Джазира".

Среди гостей форума, официальное название которого "Палестинский вопрос в движущемся к многополярности мире", были, в том числе главарь ХАМАСа Халид Машаль и министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Аракчи.

"Большинство государств мира вооружает Израиль, предоставляет этой стране политическую защиту и экономическую поддержку, вместо того, чтобы остановить ведущийся Израилем геноцид Газы. В то же время западные медиа распространяют геноцидальный нарратив", – заявила давняя союзница палестинских террористов.

Альбанезе призвала международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю и обеспечить соблюдение международного права. "У человечества есть общий враг", – сказала она, не называя Израиль по имени, но подразумевая еврейское государство.