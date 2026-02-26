Минсвязи снизило оптовые тарифы "Безека" на оптоволоконную инфраструктур, интернет должен подешеветь

Министерство связи объявило снижении оптовых тарифов, взимаемых компанией "Безек" с интернет-провайдеров за использование оптоволоконной инфраструктуры, на 20% начиная с середины марта.

Тариф для компаний снизится с 72 до 58 шекелей за подключение одного клиента к сети "Безек" на скорости 1 гигабит/секунду . По рыночным оценкам, это позволит снизить среднюю стоимость месячной подписки на скорости 1 гигабит/секунду может снизиться примерно со 120 до 100-110 шекелей.

Новые тарифы зафиксированы на пять лет без привязки к инфляции. В условиях активной конкуренции на рынке интернет-провайдинга предполагается, что экономия дойдет до конечного потребителя уже в ближайшее время.

Небольшие провайдеры, такие как Gilat, Triple C и 019, смогут пользоваться сниженным тарифом бессрочно, тогда как крупные провайдеры – "Селком", "Партнер", HOT – получат доступ к регулируемому оптовому тарифу лишь на два с половиной года, чтобы стимулировать их в долгосрочной перспективе развертывать собственную оптоволоконную инфраструктуру. В августе 2028 года регулирование оптовых тарифов для крупных игроков будет полностью снято.

Кроме того, ежемесячный платеж, который интернет-провайдеры платят "Безек" за прокладку собственного оптоволокна через его пассивную инфраструктур, снижен с 250 до 180 шекелей за километр.