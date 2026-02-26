x
26 февраля 2026
Израиль

На севере сектора Газа ликвидированы боевики, нарушившие "желтую линию"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 февраля 2026 г., 21:35 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 21:42
На севере сектора Газа ликвидированы боевики, нарушившие "желтую линию"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 205-й бригады "Эгроф а-Барзель", действующие на севере сектора Газы, заметили в районе "желтой линии" нескольких боевиков, которые приблизились к израильским силам и представляли для них угрозу.

ВВС, действуя по наводке наземных сил, нанесли удар и ликвидировали нескольких боевиков.

Военнослужащие ЦАХАЛа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением, и они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

