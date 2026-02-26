x
26 февраля 2026
последняя новость: 22:06
26 февраля 2026
26 февраля 2026
последняя новость: 22:06
26 февраля 2026
Экономика

Израильская оборонная компания подозревается в налоговых правонарушениях

Налоги
Оборонка
время публикации: 26 февраля 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 21:19
Израильская оборонная компания подозревается в налоговых правонарушениях
Руководители израильской оборонной компании, занимающейся производством и реализацией систем вооружения, подозреваются в налоговых и экономических преступлениях.

Расследование, начатое в 2021 году, ведется следователями налогового управления и полиции Израиля. На публикацию подробностей дела наложен судебный запрет.

Материалы дела были переданы в прокуратуру для изучения и принятия решения еще в июле 2024 года, однако решение о предъявлении обвинительных заключений до сих пор не принято.

По словам представителей правоохранительных органов, "по делу требуется проведение ряда дополнительных следственных действий".

