Израильская оборонная компания подозревается в налоговых правонарушениях

Руководители израильской оборонной компании, занимающейся производством и реализацией систем вооружения, подозреваются в налоговых и экономических преступлениях.

Расследование, начатое в 2021 году, ведется следователями налогового управления и полиции Израиля. На публикацию подробностей дела наложен судебный запрет.

Материалы дела были переданы в прокуратуру для изучения и принятия решения еще в июле 2024 года, однако решение о предъявлении обвинительных заключений до сих пор не принято.

По словам представителей правоохранительных органов, "по делу требуется проведение ряда дополнительных следственных действий".