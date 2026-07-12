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Израиль

Внимание, розыск: пропал 25-летний Аарон Матитьягу-Беркман

Розыск
Полиция
время публикации: 12 июля 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 12:03
Внимание, розыск: пропал 25-летний Аарон Матитьягу-Беркман
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 25-летнего Аарона Матитьягу-Беркмана. В последний раз видели вечером 11 июля на шоссе 386, когда он следовал в направлении Иерусалима. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 1.75, рыжевато-русые волосы, борода, зеленые глаза.

Описание одежды: белая рубашка, темные брюки, черная кипа, черное пальто.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-9902384.

Израиль
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