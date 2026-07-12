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Нетаниягу, Зеленский и Трамп почтили память Линдси Грэма

США
Израиль
время публикации: 12 июля 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 13:00
Нетаниягу и Трамп почтили память Линдси Грэма
AP Photo/Riza Ozel; Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool; Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступили с заявлениями, в которых почтили память скончавшегося 11 июля сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма.

"Сара и я скорбим вместе с американским народом. Мы потеряли дорого друга. Он понимал, что безопасность США и Израиля нераздельны, и посвятил свою жизнь защите Америки, укреплению нашего союза и свободному миру. Мы потеряли одного из лучших друзей, а США – настоящего патриота", – сообщил Нетаниягу.

"Я потерял близкого друга. В это тяжелый час наши сердца с семьей Линдси и американским народом. Пусть его ценности и его инициативы продолжат вести нас к победе и к миру. Да будет благословенна его память", – добавил глава правительства.

"Сенатор Линдси Грэм один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, мертв! Он постоянно работал и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать. Информация о прощании будет сообщена в дальнейшем. Как жаль", – написал в сети Truth Social Дональд Трамп.

Соболезнования в связи с кончиной Грэма выразил и президент Украины Владимир Зеленский. "Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее. Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы поддерживали постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды", – написал он.

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