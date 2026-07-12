x
12 июля 2026
|
последняя новость: 11:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июля 2026
|
12 июля 2026
|
последняя новость: 11:27
12 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство Израиля продлит режим особого положения в тылу до 28 июля

Правительство
Командование тыла
время публикации: 12 июля 2026 г., 11:18 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 11:22
Правительство Израиля продлит режим особого положения в тылу до 28 июля
David Cohen/Flash90

Правительство Израиля намерено продлить режим особого положения в тылу еще на две недели – до 28 июля, сообщает "Кан". По словам источников в системе безопасности, существует высокая вероятность новых атак.

Речь идет о режиме, действующем на всей территории Израиля с начала нынешней войны с Ираном. Он позволяет Командованию тыла вводить обязательные ограничения на работу предприятий, проведение массовых мероприятий, учебу и пребывание граждан в общественных местах, а также служит правовой основой для ряда мер по защите населения и выплате компенсаций за ущерб и прекращение работы.

Само продление режима не означает автоматического ужесточения действующих указаний для населения. Конкретные ограничения по-прежнему определяются отдельными распоряжениями командования тыла в зависимости от оперативной обстановки.

Предыдущее решение правительства предусматривало действие особого положения до 14 июля. Теперь срок планируется продлить до 28 июля из-за сохраняющейся угрозы ракетных и беспилотных атак на израильские города.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2026

Жители центра Израиля получили ошибочное "предупреждение об угрозе"