Правительство Израиля продлит режим особого положения в тылу до 28 июля

Правительство Израиля намерено продлить режим особого положения в тылу еще на две недели – до 28 июля, сообщает "Кан". По словам источников в системе безопасности, существует высокая вероятность новых атак.

Речь идет о режиме, действующем на всей территории Израиля с начала нынешней войны с Ираном. Он позволяет Командованию тыла вводить обязательные ограничения на работу предприятий, проведение массовых мероприятий, учебу и пребывание граждан в общественных местах, а также служит правовой основой для ряда мер по защите населения и выплате компенсаций за ущерб и прекращение работы.

Само продление режима не означает автоматического ужесточения действующих указаний для населения. Конкретные ограничения по-прежнему определяются отдельными распоряжениями командования тыла в зависимости от оперативной обстановки.

Предыдущее решение правительства предусматривало действие особого положения до 14 июля. Теперь срок планируется продлить до 28 июля из-за сохраняющейся угрозы ракетных и беспилотных атак на израильские города.