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Израиль

Восемь назначений Нетаниягу: "Ликуд" определит систему избрания кандидатов в Кнессет

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
Выборы 2026
время публикации: 12 июля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 11:52
Восемь назначений Нетаниягу: "Ликуд" определит систему избрания кандидатов в Кнессет
Yonatan Sindel/Flash90

Вечером 12 июля состоится заседание законодательной комиссии "Ликуда". На этом заседании будет принято решение о том, как будет формироваться предвыборный список "Ликуда".

Заседание комиссии назначено на 20:00. Как сообщает журналист Йегуда Шлезингер, на 18:30 назначено совещание с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу по вопросу о ситуации в Ливане. Если заседание комиссии не состоится сегодня, то возможен перенос даты праймериз в "Ликуде", запланированных на 4 августа.

Как сообщил журналист Амит Сегаль, на повестке дня комиссии два предложения. Одно из них сформировано премьер-министром Биньямином Нетаниягу и его окружением. В соответствии с этим предложением, система праймериз сохранится, а премьер-министр получит возможность назначить восемь человек в предвыборный список по своему усмотрению (по четыре в первые две десятки).

Второе предложение сформировано и представлено министрами от "Ликуда". Согласно этому предложению кандидатов на большинство мест назначит новая, так называемая распределительная комиссия. Кандидаты от округов будут избраны на праймериз. Депутаты Кнессета смогут принять участие в избрании от округов, чего не было до сих пор. Отмечается, что и в рамках этого предложения Нетаниягу сохраняет право на восемь назначений.

Среди имен, которые глава правительства хочет видеть в списке, упоминают Талик Гвили, мать Рана Гвили, полицейского, который был убит 7 октября 2023 года. Нетаниягу также хочет привлечь в список главу Центра местной власти Хаима Биваса.

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