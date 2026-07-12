Amnesty объявила "анти-правозащитным" основанный Джоан Роулинг центр помощи жертвам насилия

Организация Amnesty International объявила основанный писательницей Джоан Роулинг центр помощи пострадавшим от сексуализированного насилия "анти-правозащитным" – на том основании, что он не помогает транс-женщинам.

"Мы являемся свидетелями анти-правозащитных движений, которые подрывают права женщин и сообщества ЛГБТ+ в Великобритании", – сообщила AI. Помимо основанного Роулинг Beira's Place, в список вошли еще 50 организаций, которые были сочтены дискриминирующими по гендерному признаку.

Писательница не оставила это без ответа: "Складывается впечатление (как многие из нас подозревали уже годы): Amnesty убеждена, что определенные виды людей не имеют прав. Это женщины, девочки и те, кого привлекают представители своего пола. Надеюсь, спонсоры не оставят это без внимания", – цитирует ее шотландская The National.