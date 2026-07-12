Амит Альмог приговорен к 25 годам тюрьмы за убийство Майи Вишняк

Суд приговорил Амита Альмога (27 лет) к 25 годам лишения свободы за умышленное убийство Майи Вишняк. Кроме того, ему назначено условное наказание и выплата компенсации семье погибшей в размере 258 тысяч шекелей.

Альмог признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Тем самым он отказался от прежней версии, согласно которой совершил убийство в состоянии невменяемости или при существенно ограниченной ответственности. При заключении сделки было учтено его психическое состояние, а также то, что во время преступления он находился под воздействием наркотика, однако это не исключало его ответственности за умышленное убийство.

Майя Вишняк, студентка Бар-Иланского университета, была убита 16 мая 2020 года. Ей было 22 года.

11 июня 2020 года прокуратурой тель-авивского округа было предъявлено обвинение Амиту Альмогу из Рамат-Гана в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Также Альмог был обвинен в нанесении телесных повреждений его матери, это нападение, по оценке прокуратуры, тоже было совершено при отягчающих обстоятельствах.

В тексте обвинительного заключения говорилось, что 16 мая 2020 года Амит Альмог у себя дома, в квартире жилого дома на улице Автальон в Рамат-Гане, в ходе ссоры задушил Майю Вишняк. После этого Альмог сделал с помощью камеры мобильного телефона запись, на которой показал тело убитой им девушки и то, как он поет рядом с ней и разбрасывает над ней банкноты – эту видеозапись он послал своему другу. Согласно обвинению, когда в квартиру вошла 50-летняя мать Амита, он заявил, что убил Майю, напал на мать и нанес ей ранения в область лица и туловища (ранения оказались легкими), после чего сбежал. Но вскоре был задержан недалеко от места проживания.

В ходе следствия Амит Альмог давал путанные показания (в частности, о том, что "слышал голоса") или отказывался общаться со следователями. Следствие предполагало, что обвиняемый также намеревался убить свою мать и сестру.

Амит Альмог ранее не был судим и никогда прежде не задерживался.