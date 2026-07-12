Мужчина и 16-летняя девушка получили тяжелые травмы в ДТП возле Эйната

На трассе №4831, недалеко от кибуца Эйнат, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, на котором вместе с водителем ехала пассажирка.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 60 лет) и девушка (примерно 16 лет) получили тяжелые травмы, они были доставлены в больницу "Бейлинсон".

Водительница автомобиля получила легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.