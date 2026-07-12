Опрос KANTAR: партия Айзенкота укрепляется и обходит "Ликуд"

В воскресенье, 12 июля, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом KANTAR.

По результатам опроса, если выборы состоялись сегодня, партия "Яшар" Гади Айзенкота потеснила бы партию "Ликуд", став крупнейшей фракцией Кнессета с 24 мандатами. Партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу получила бы 23 мандата.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: блок "Бэяхад" – 15 мест, "Наш дом Израиль" – 10, "Демократим" – 9, "Оцма Иегудит" – 8, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Блок коалиционных партий, потеряв с прошлого опроса один мандат, получает 52 места. Оппозиционные партии (включая арабские) – 68. Однако, если главы крупных партий будут придерживаться принципа "не сидеть вместе с арабскими партиями", то у них будет 58 мандатов, чего недостаточно для того, чтобы сформировать коалицию.

В случае, если появятся две новые правые партии, одна с Гиладом Эрданом, Айелет Шакед и Юлием Эдельштейном, и другая во главе с Офером Винтером, то первая получит пять мандатов, а вторая не преодолеет электоральный барьер. Партия Эрдана, Шакед и Эдельштейна оттянет мандаты от "Ликуда", Айзенкота, Бен-Гвира и Либермана. В этом случае у партий нынешней коалиции будет 49 мандатов.

В ходе опроса также был проверен сценарий, в соответствии с которым Хили Трупер присоединяется не к партии "Милуимниким", а к партии Айзенкота. В этом случае "Яшар" получает 25 мандатов.