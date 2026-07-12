x
12 июля 2026
|
последняя новость: 22:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июля 2026
|
12 июля 2026
|
последняя новость: 22:02
12 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос KANTAR: партия Айзенкота укрепляется и обходит "Ликуд"

Опрос
Выборы 2026
время публикации: 12 июля 2026 г., 21:09 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 21:12
Опрос KANTAR: партия Айзенкота укрепляется и обходит "Ликуд"
Flash90

В воскресенье, 12 июля, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом KANTAR.

По результатам опроса, если выборы состоялись сегодня, партия "Яшар" Гади Айзенкота потеснила бы партию "Ликуд", став крупнейшей фракцией Кнессета с 24 мандатами. Партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу получила бы 23 мандата.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: блок "Бэяхад" – 15 мест, "Наш дом Израиль" – 10, "Демократим" – 9, "Оцма Иегудит" – 8, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Блок коалиционных партий, потеряв с прошлого опроса один мандат, получает 52 места. Оппозиционные партии (включая арабские) – 68. Однако, если главы крупных партий будут придерживаться принципа "не сидеть вместе с арабскими партиями", то у них будет 58 мандатов, чего недостаточно для того, чтобы сформировать коалицию.

В случае, если появятся две новые правые партии, одна с Гиладом Эрданом, Айелет Шакед и Юлием Эдельштейном, и другая во главе с Офером Винтером, то первая получит пять мандатов, а вторая не преодолеет электоральный барьер. Партия Эрдана, Шакед и Эдельштейна оттянет мандаты от "Ликуда", Айзенкота, Бен-Гвира и Либермана. В этом случае у партий нынешней коалиции будет 49 мандатов.

В ходе опроса также был проверен сценарий, в соответствии с которым Хили Трупер присоединяется не к партии "Милуимниким", а к партии Айзенкота. В этом случае "Яшар" получает 25 мандатов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2026

Назначена дата проведения выборов в Кнессет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июля 2026

Депутат Дан Илуз не будет баллотироваться на праймериз в "Ликуде": его шансы невелики
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2026

Эдельштейн, Айзенкот и предвыборные законопроекты. Итоги политической недели