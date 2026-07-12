Трамп распорядился приспустить флаги в знак траура по Линдси Грэму

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране до 18:00 субботы в память о сенаторе-республиканце Линдси Грэме.

В публикации в своей социальной сети Truth Social Трамп назвал Грэма близким другом и выдающимся человеком, который многое сделал для США и родного штата Южная Каролина.

Линдси Грэм умер в возрасте 71 года после непродолжительной внезапной болезни, сообщила его пресс-служба.му