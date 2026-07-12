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Израиль

В Нетивоте автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшей тяжелое

Мада
ДТП
время публикации: 12 июля 2026 г., 17:39 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 17:39
В Нетивоте автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшей тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице а-Рав Моше Хальфон а-Коэн в Нетивоте автомобиль сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 65 лет) получила множественные травмы.

Пострадавшая доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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