В Нетивоте автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшей тяжелое
время публикации: 12 июля 2026 г., 17:39 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 17:39
На улице а-Рав Моше Хальфон а-Коэн в Нетивоте автомобиль сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 65 лет) получила множественные травмы.
Пострадавшая доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, ее состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.