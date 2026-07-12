Бывший эмира Катара шейх Хамад бин Халифа аль-Тани, который превратил богатое энергоносителями небольшое княжество в важного игрока на глобальной арене, скончался в возрасте 74 лет. О его смерти сообщила канцелярия эмира.

Шейх Хамад пришел к власти, свергнув собственного отца. Он правил Катаром 18 лет и заложил основы его экономического процветания, а в 2013 году передал полномочия своему сыну шейху Тамиму, после чего его стали называть эмиром-отцом.

Средства, получаемые от экспорта энергоносителей, Катар использует для финансирования распространения исламистской идеологии и ведения антиизраильской пропаганды. Он также активно инвестирует в экономику западных стран, что дает ему мощные рычаги влияния.