Около Рамаллы был открыт огонь по израильтянину, ЦАХАЛ разыскивает стрелявшего

В ночь на воскресенье, 12 июля, силы ЦАХАЛ прибыли в район деревень Аль-Мурайр и Хирбат Абу-Фалах, около Рамаллы, в зоне ответственности бригады "Биньямин" после сообщения гражданина Израиля о том, что в него стреляли. Пострадавших нет.

В арабских деревнях ведется розыск стрелявшего.

Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.