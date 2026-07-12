x
12 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июля 2026
|
12 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
12 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Около Рамаллы был открыт огонь по израильтянину, ЦАХАЛ разыскивает стрелявшего

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 12 июля 2026 г., 08:56 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 08:59
Около Рамаллы был открыт огонь по израильтянину, ЦАХАЛ разыскивает стрелявшего
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на воскресенье, 12 июля, силы ЦАХАЛ прибыли в район деревень Аль-Мурайр и Хирбат Абу-Фалах, около Рамаллы, в зоне ответственности бригады "Биньямин" после сообщения гражданина Израиля о том, что в него стреляли. Пострадавших нет.

В арабских деревнях ведется розыск стрелявшего.

Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2026

1010-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии