Последняя неделя работы Кнессета: законопроекты и график

Открылась последняя неделя работы Кнессета 25-го созыва. Руководство парламента приняло решение, согласно которому работа парламента на этой неделе начнется в воскресенье, а не в понедельник, как обычно.

Это делается для того, чтобы предоставить коалиции больше времени для утверждения законопроектов, находящихся сейчас на повестке дня. В коалиции намерены сфокусироваться на попытке утвердить четыре закона.

Проект Основного закона об изучении Торы уже утвержден ко второму и третьему чтению. В конце прошлой недели коалиция и ультраортодоксальные партии пришли к договоренности, согласно которой из текста законопроекта будут изъяты параграфы, приравнивающие льготы, которые получают военнослужащие со льготами, которые получают учащиеся йешив. Законопроект носит декларативный характер, однако в оппозиции утверждают, что и в его нынешнем виде, он позволяет учащимся йешив укрыться от призыва.

Еще один законопроект, который стремится утвердить коалиция – это закон о замораживании задержаний ультраортодоксов уклонистов. Этот законопроект все еще находится на рассмотрении комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Юридический советник комиссии Мири Френкель категорически возражает против этого законопроекта, так как по ее мнению, они является дискриминационным и нарушает принцип равенства перед законом.

Коалиция также продвигает законопроект об отмене реформы в области кашрута. Эта реформа была утверждена бывшим министром по делам религий Матаном Кааной в 2021 году. Эта реформа открывает рынок сертификатов кашрута таким образом, что частные религиозные организации получали право предоставлять их. ШАС требует отменить эту реформу и вернуть эксклюзивность права на выдачу сертификатов главному раввинату. Голосование во втором и третьем чтениях ожидается в ближайшие дни.

В коалиции также надеются утвердить сокращенный вариант законопроекта о разделении функций юридического советника правительства. Это один из наиболее важных для коалиции законопроектов, являющихся частью юридической реформы. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") заявил, что готов разделить законопроект на две части, чтобы успеть провести хотя бы некоторые параграфы во втором и третьем чтении еще до завершения работы Кнессета 25-го созыва. Ожидается, что ШАС и "Яадут а-Тора" поддержат эту инициативу коалиции.

Ожидается, что Кнессет завершит свою работу в ночь с 16 на 17 июля.