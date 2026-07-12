x
12 июля 2026
|
последняя новость: 11:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июля 2026
|
12 июля 2026
|
последняя новость: 11:27
12 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Премьер-министр Польши: без признания Волынской резни Украина не сможет вступить в ЕС

Украина
Польша
Европейский Союз
время публикации: 12 июля 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 11:28
Премьер-министр Польши: без признания Волынской резни Украина не сможет вступить в ЕС
AP Photo/Omar Havana

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на церемонии, посвященной 83-летию Волынской резни, сообщил, что в Варшаве будет возведена мемориальная стена с именами жертв массового убийства поляков боевиками УПА.

"Это был геноцид, совершенный украинскими националистами против поляков и польских граждан других национальностей, проживавших на восточных землях Второй Речи Посполитой. Нашим долгом перед жертвами, а также способом преодолеть болезненное прошлое ради лучшего будущего является правда. А правда значит указать на виновных и назвать их. Это недвусмысленное осуждение этого преступления", – цитирует политика Euronews.

Туск подчеркнул, что память о жертвах не может становиться предметом политических споров или умолчаний. По его словам, без признания исторической правды и признания убийства польских граждан в Волыни Украина не сможет претендовать на вступление в Европейский Союз.

Напомним: 26 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Героев УПА" одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Это стало началом серьезного кризиса в отношениях Украины и Польши, которая обвиняет УПА в гибели 100000 своих граждан во время Волынской резни" 1943 года. Тем не менее, польское руководство заявляет, что продолжит поддерживать Украину в войне с Россией.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 июня 2026

Канцелярия Навроцкого отвечает Зеленскому: Шредер не ставил памятников Гитлеру и Гиммлеру
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 июня 2026

Президент Польши принял решение лишить Зеленского ордена Белого орла
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 мая 2026

Польша возмущена решением Украины присвоить подразделению ВСУ наименование "героев УПА"