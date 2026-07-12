КСИР нанес новые удары по американским объектам в странах Персидского залива

Утром 12 июля иранский "Корпус стражей исламской революции" нанес новую серию ракетных и беспилотных ударов по американским военным объектам в странах Персидского залива.

В Бахрейне подтвержден взрыв на территории базы, где размещается штаб Пятого флота ВМС США. Данные о последствиях и пострадавших пока не поступали.

Иранские источники также сообщили об атаках на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, американские объекты в Кувейте и несколько целей в Бахрейне. Независимого подтверждения поражения этих объектов на момент публикации нет.

AP сообщает, что иранские ракеты и беспилотники были направлены по целям в Бахрейне, Кувейте, Катаре и ОАЭ.

КСИР заявил, что в оманском порту Дукм были уничтожены логистические центры, обслуживающие американские корабли, а также пункты заправки судов и самолетов США. Оманские власти пока не подтвердили эти утверждения, поэтому сведения о результатах удара остаются неподтвержденными.