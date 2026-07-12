Минфин и минобороны спорят о финансировании реформы помощи инвалидам ЦАХАЛа

Министерство финансов и министерство обороны не могут договориться, из какого источника будет финансироваться реформа помощи инвалидам ЦАХАЛа, основанная на рекомендациях комиссии Мор-Йосеф, пишет "Калькалист".

Стоимость реализации реформы оценивается примерно в 2,5 млрд шекелей в первый год и около 2 млрд шекелей ежегодно в дальнейшем. Минфин настаивает, что расходы должны быть покрыты из бюджета министерства обороны, тогда как минобороны требует выделить на эти цели отдельное финансирование.

Спор обострился на фоне резкого роста числа людей, получающих помощь отдела реабилитации министерства обороны. После начала войны их число увеличилось с 62 тысяч до 89 тысяч.

Около 17 тысяч новых пациентов страдают от психологических травм или посттравматического стрессового расстройства. Реформа должна расширить объем помощи и упростить доступ к услугам для раненых военнослужащих и других признанных инвалидами ЦАХАЛа.