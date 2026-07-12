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Умер сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников Израиля в Конгрессе США

США
время публикации: 12 июля 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 09:25
Линдси Грэм в Киеве 10 июля 2026 года
AP Photo/Efrem Lukatsky

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм умер в субботу, 11 июля, после непродолжительной внезапной болезни. Ему был 71 год. О смерти политика сообщил его офис.

"Семья сенатора Грэма благодарит всех за молитвы и просит уважать ее частную жизнь в этот невероятно тяжелый период", – говорится в заявлении.

Линдси Грэм представлял Южную Каролину в Сенате США с 2003 года, а до этого восемь лет был членом Палаты представителей. За более чем три десятилетия работы в Конгрессе он стал одним из наиболее заметных американских политиков в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Сенатор считался одним из самых последовательных сторонников Израиля в Вашингтоне. Он выступал за расширение американской военной помощи еврейскому государству, поддерживал жесткую политику в отношении Ирана и неоднократно защищал действия Израиля на международной арене.

Незадолго до смерти Грэм посетил Украину, где 10 июля встречался с президентом Владимиром Зеленским и обсуждал усиление санкционного давления на Россию.

Мир
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