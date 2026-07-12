"Защита чести сестры". Жителю Тель-Шевы предъявлено обвинение в убийстве родственника

Прокуратура Южного округа предъявила 28-летнему Уалиду Абу Асе из Тель-Шевы обвинение в умышленном убийстве родственника по имени Акрам, а также в нападении и воспрепятствовании правосудию.

Согласно обвинительному заключению, конфликт начался со ссоры между сестрой обвиняемого, ее свекровью и Акрамом, приходившимся ей родственником со стороны мужа. Причиной стал спор из-за того, что молодая женщина заказывала доставки на дом и самостоятельно забирала их, что родственники со стороны мужа сочли нарушением принятых в их среде норм. После ссоры женщина позвонила брату и пожаловалась на Акрама, заявив, что он ударил ее.

Позднее Уалид Абу Аса вместе с другим родственником приехал к сестре. По версии обвинения, вскоре после возвращения домой Абу Аса решил расправиться с Акрамом, позвонил и попросил приехать к его дому. Когда мужчина прибыл, обвиняемый несколько раз ударил его ножом в грудь, живот и плечо.

Раненый попытался убежать, однако Абу Аса преследовал его по улице. Возле шиномонтажной мастерской потерпевший позвал родственников и попросил доставить его в больницу. Его сначала привезли в клинику в Тель-Шеве, а затем в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где врачи констатировали смерть.

После нападения Уалид Абу Аса скрылся и более месяца прятался от правоохранительных органов. Прокуратура просит оставить его под стражей до окончания судебного процесса.