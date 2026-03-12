У жительницы Ашдода похитили двух дочерей и увезли в палестинскую деревню Бейт-Ауа

Сотрудники полиции Иудеи и Самарии при содействии бойцов ЦАХАЛа обнаружили двух маленьких девочек, которых их отец похитил у матери в Ашдоде и увез на территорию палестинских населенных пунктов Иудеи и Самарии. Речь идет о семье, в которой регулярно происходили конфликты.

После очередного случая насилия против жены мужчина похитил обеих дочерей, в возрасте трех лет и одного года, и скрылся с ними из Ашдода. Женщина немедленно обратилась в полицию.

Сразу после получения сообщения были начаты интенсивные действия по установлению маршрута автомобиля, в котором находились подозреваемый и дети. На дорогах были выставлены блокпосты, в режиме реального времени собиралась оперативная информация, которая вскоре привела детективов участка Хеврона из округа Иегуда, при содействии бойцов бригады "Иегуда" ЦАХАЛа, в деревню Бейт-Ауа.

В одном из домов деревни был обнаружен 31-летний подозреваемый. Обе девочки найдены живыми и здоровыми, сотрудники полиции забрали их на автомобиле матери, и вскоре они будут возвращены под ее опеку.

Подозреваемый был задержан и передан для допроса в полицию.