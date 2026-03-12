x
Израиль

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации офицера КСИР в Бейруте

Хизбалла
Иран
Война с Ираном
КСИР
Ликвидация
время публикации: 12 марта 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 13:38
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации офицера КСИР в Бейруте
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Во вторник, 10 марта, ЦАХАЛ нанес точечный удар и ликвидировал террориста Абу Дара Мохаммади, высокопоставленного офицера иранского Корпуса стражей исламской революции, который курировал ракетное подразделение "Хизбаллы" в Бейруте.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, Мохаммади был ключевой фигурой в военной координации между террористической организацией "Хизбалла" и иранским режимом, выступая связующим звеном и посредником между "Хизбаллой" и высокопоставленными иранскими представителями.

Мохаммади также играл центральную роль в наращивании военной мощи "Хизбаллы" в сфере ракетных вооружений и занимался ее восстановлением после операции "Стрелы севера". Кроме того, Мохаммади был важным носителем знаний в области стратегических вооружений террористической организации "Хизбалла", руководил процессами в ракетном крыле организации и направлял ракетные пуски по Государству Израиль в ходе операций "Стрелы севера" и "Рычание льва".

