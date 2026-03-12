Moody's снизил прогноз на кредитный рейтинг Нью-Йорка: "Город слишком много тратит"

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении прогноза на кредитный рейтинг Нью-Йорка со стабильного на негативный, что означает возможность снижения рейтинга в краткосрочной перспективе.

На текущий момент рейтинг Нью-Йорка находится на отметке Aa2, третьей в рейтинговой шкале Moody's.

Причиной снижения прогноза на рейтинг является систематический рост муниципального долга.

Публикация нового прогноза совпала с началом слушаний по новому городскому бюджету.