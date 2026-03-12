x
12 марта 2026
Израиль

В Реховоте во время сирены машина насмерть сбила девушку, спешившую в убежище

время публикации: 12 марта 2026 г., 22:24 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 22:38
В Реховоте во время сирены машина насмерть сбила девушку, спешившую в убежище
Пресс-служба МАДА

На улице Менахема Бегина в Реховоте во время сирены автомобиль сбил девушку (17-20 лет), спешившую в бомбоубежище.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая получила множественные травмы, от которых скончалась на месте.

Дорожная полиция центрального округа расследует обстоятельства ДТП.

