В Реховоте во время сирены машина насмерть сбила девушку, спешившую в убежище
время публикации: 12 марта 2026 г., 22:24 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 22:38
На улице Менахема Бегина в Реховоте во время сирены автомобиль сбил девушку (17-20 лет), спешившую в бомбоубежище.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая получила множественные травмы, от которых скончалась на месте.
Дорожная полиция центрального округа расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме