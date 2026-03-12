x
12 марта 2026
|
последняя новость: 02:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 02:44
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Нефть и газ
США
Дональд Трамп
Энергия
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 02:44 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 02:47
США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва
AP Photo/Nabil al-Jurani

Министерство энергетики США сообщило, что по распоряжению президента Дональда Трампа из Стратегического нефтяного резерва будет высвобождено 172 млн баррелей нефти. Поставки начнутся на следующей неделе и, как ожидается, займут около 120 дней, заявил министр энергетики Крис Райт.

В релизе ведомства сказано, что это решение принято в рамках согласованного Международным энергетическим агентством высвобождения 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из резервов 32 стран-участниц. Райт заявил, что этот шаг демонстрирует приверженность Трампа обещанию защищать энергетическую безопасность США.

Ранее Трамп подтвердил, что намерен использовать стратегический резерв для снижения цен на нефть. Он заявил, что США сократят запасы "немного", а затем восполнят их вновь.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 марта 2026

Трамп о "победе" над Ираном: "Все было кончено в первый час"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 марта 2026

Bloomberg: Трамп хочет использовать закон военного времени для расширения добычи нефти в Калифорнии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 марта 2026

Япония стала первой страной, задействовавшей стратегические нефтяные резервы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 марта 2026

IEA предложило выпустить на рынок стратегические нефтяные резервы