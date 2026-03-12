США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США сообщило, что по распоряжению президента Дональда Трампа из Стратегического нефтяного резерва будет высвобождено 172 млн баррелей нефти. Поставки начнутся на следующей неделе и, как ожидается, займут около 120 дней, заявил министр энергетики Крис Райт.

В релизе ведомства сказано, что это решение принято в рамках согласованного Международным энергетическим агентством высвобождения 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из резервов 32 стран-участниц. Райт заявил, что этот шаг демонстрирует приверженность Трампа обещанию защищать энергетическую безопасность США.

Ранее Трамп подтвердил, что намерен использовать стратегический резерв для снижения цен на нефть. Он заявил, что США сократят запасы "немного", а затем восполнят их вновь.