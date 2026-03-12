Washington Post об ударе по школе в Иране: цель могла быть ошибочно определена ИИ

Школа в Минабе, по которой был нанесен удар в первый день войны, находилась в американском списке целей и, возможно, была ошибочно принята за военный объект, пишет The Washington Post со ссылкой на несколько информированных источников.

Как отмечает газета, пока неясно, почему именно здание оказалось в списке целей. Один из источников сообщил, что объект был идентифицирован как фабрика и одобрен для удара; другой сказал, что в том же районе находился склад оружия, и неясно, попали ли военные по школе по ошибке или располагали неверными разведданными.

По информации The Washington Post, предварительное расследование Пентагона указывает на то, что удар, вероятно, был нанесен американскими военными и, скорее всего, стал следствием ошибки в разведданных о местоположении цели.

В публикации также говорится, что ранее школа находилась на территории базы ВМС КСИР, но была отделена от военного комплекса в 2015 году.

WP подчеркивает, что после этого удара вновь поднят вопрос о роли искусственного интеллекта при отборе целей: по сведениям издания, и США, и Израиль используют платформу Maven для обработки разведданных и формирования перечня объектов для ударов. Однако решение о нанесении удара принимают люди, а не ИИ.

В CENTCOM отказались комментировать, была ли система ИИ связана с этим конкретным эпизодом, сославшись на продолжающееся расследование.

