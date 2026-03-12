x
Ближний Восток

CENTCOM: армия США уничтожает военную авиацию иранского режима

Война с Ираном
Centcom
время публикации: 12 марта 2026 г., 02:23 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 02:54
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало видеозапись, на которой показаны удары по военно-транспортным самолетам Lockheed C-130 Hercules и Boeing 707 иранских ВВС.

"Иранский режим день за днем ​​теряет возможности в области авиации. Американские войска не просто защищаются от иранской угрозы, мы методично ее нейтрализуем", – сказано в заявлении CENTCOM.

Ближний Восток
