Израиль

Из-за войны с Ираном в Аль-Аксе в последнюю пятницу Рамадана не будет массовых молитв

Иерусалим
Ислам
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 07:24 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 07:26
AP Photo/Mahmoud Illean

В мечети Аль-Акса в Иерусалиме не будут проводиться молитвы тарауих (дополнительные ночные молитвы в Рамадан) и итикаф (религиозное уединение в мечети в последние дни Рамадана), поскольку доступ верующих на территорию комплекса закрыт из-за войны с Ираном и угрозы ракетных обстрелов.

Во многих арабских СМИ утверждается, что речь идет о первом с 1967 года случае, когда в Аль-Аксе сорваны тарауих и итикаф в последние десять дней Рамадана. Так нынешнюю ситуацию описывают официальное палестинское агентство WAFA, Иерусалимский мухафазат и ряд арабских изданий.

Это утверждение не совсем верно: во время пандемии коронавируса в 2020 году комплекс Аль-Акса уже закрывался для верующих на весь Рамадан, и тогда ночные молитвы там также не проводились.

Израиль
