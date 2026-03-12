x
12 марта 2026
Подозрение на теракт в Рамат-Гане: в центре города ударами ножа ранен мужчина

Полиция
Рамат-Ган
время публикации: 12 марта 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 16:00
На улице Бялика в Рамат-Гане ударами ножа ранен мужчина (примерно 47 лет). Раненый доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, его состояние тяжелое.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. СМИ сообщают, что задержанный является арабом.

На данном этапе следствием проверяются все версии, включая версию теракта.

По информации радиостанции "Кан Бет", раненый является жителем Бней-Брака. По данным Ynet , он является активистом партии ШАС.

