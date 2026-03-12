Главный военный прокурор распорядился отменить обвинительное заключение по делу "Сде-Тейман"

Главный военный прокурор распорядился отозвать обвинительное заключение по делу об издевательствах в следственном изоляторе "Сде-Тейман" в отношении пятерых обвиняемых. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении сказано, что решение принято с учетом совокупности обстоятельств, включая сложности с доказательной базой, освобождение задержанного и его отправку в Газу, действия высокопоставленных представителей военной прокуратуры и системы правоприменения в армии, а также процессуальные проблемы с передачей материалов расследования из полиции Израиля.

В ЦАХАЛе заявили, что эти обстоятельства нанесли ущерб праву обвиняемых на справедливое разбирательство. Начальник Генштаба был проинформирован о решении, выразил поддержку главному военному прокурору и распорядился извлечь уроки из выявленного "серьезного профессионального сбоя", чтобы не допустить подобных случаев в будущем.