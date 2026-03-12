x
12 марта 2026
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 16:43
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Впервые с начала войны ЦАХАЛ призвал ливанцев эвакуироваться к северу от реки Захрани

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 12 марта 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 16:12
Впервые с начала войны ЦАХАЛ призвал ливанцев эвакуироваться к северу от реки Захрани
Пресс-служба ЦАХАЛа

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям юга Ливана с призывом эвакуироваться в районы, находящиеся севернее реки Захрани.

В обращении говорится, что деятельность террористической организации "Хизбалла" в указанном районе вынуждает ЦАХАЛ к действию. "Армия обороны Израиля не намерена причинять вам вред. В целях вашей безопасности мы настоятельно призываем всех жителей эвакуироваться к северу от Захрани", – говорится в сообщении.

Впервые с начала войны ЦАХАЛ в качестве границы опасной для гражданских лиц зоны указывает реку Захрани. Эта пересыхающая летом река впадает в Средиземное море к югу от Сайды.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

888-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

Ликвидирован командир южноливанского сектора подразделения "Радуан"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

ЦАХАЛ сообщил о массированных ударах по объектам "Хизбаллы" в Ливане. Видео