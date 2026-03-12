Впервые с начала войны ЦАХАЛ призвал ливанцев эвакуироваться к северу от реки Захрани

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям юга Ливана с призывом эвакуироваться в районы, находящиеся севернее реки Захрани.

В обращении говорится, что деятельность террористической организации "Хизбалла" в указанном районе вынуждает ЦАХАЛ к действию. "Армия обороны Израиля не намерена причинять вам вред. В целях вашей безопасности мы настоятельно призываем всех жителей эвакуироваться к северу от Захрани", – говорится в сообщении.

Впервые с начала войны ЦАХАЛ в качестве границы опасной для гражданских лиц зоны указывает реку Захрани. Эта пересыхающая летом река впадает в Средиземное море к югу от Сайды.