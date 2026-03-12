x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

26-летний Гази Ибрик из Абу-Снана стал 65-м убитым в арабском секторе с начала года

Криминал в арабском секторе
время публикации: 12 марта 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 08:25
26-летний Гази Ибрик из Абу-Снана стал 65-м убитым в арабском секторе с начала года
Avshalom Sassoni/Flash90

Житель Абу-Снана Гази Ибрик, 26 лет, был убит накануне ночью в Кафр-Ясифе. Таким образом, количество убитых в арабском секторе с начала года выросло до 65 человек. Убийство в Кафр-Ясифе совершено на почве криминального конфликта.

По данным организации "Йозмот Авраам", с начала года в результате насилия в арабском секторе погибли 65 человек. 59 из них были застрелены. 32 жертвы в возрасте 30 лет или младше.

