"Хизбалла" выпустила по Израилю 220 ракет за несколько часов, многие не долетели

За последние сутки террористическая организация "Хизбалла" выпустила в сторону Израиля около 220 ракет, почти половина из них не долетела до Израиля. Как сообщает Walla, вначале террористы осуществили массированный залп из примерно 100 ракет различной дальности, и в течение ночи выпустили еще около 120 ракет.

Значительная часть ракет не пересекли границу Израиля – источник в силовых структурах связал это с действиями ЦАХАЛа в воздухе и на земле, в результате которых пусковые группы "Хизбаллы" были оттеснены к северу Ливана. Он также подчеркнул, что ВВС Израиля нанесли удары по двузначному числу пусковых групп, что позволило сократить количество запусков.

Ранее на этой неделе командование Северного военного округа под руководством генерал-майора Рафи Мило завершило развертывание более десяти батальонов, занявших передовую линию обороны на юге Ливана для создания "пояса безопасности" против групп "Хизбаллы". Кроме того, было решено усилить линию обороны силами 146-й дивизии. Таким образом, в настоящее время линию границы с Ливаном делят на три сектора ответственности три дивизии: 210-я, 91-я и 146-я.