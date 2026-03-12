x
12 марта 2026
Мир

В Калифорнии избиты евреи, говорившие на иврите

время публикации: 12 марта 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 09:51
AP Photo/Jeff Chiu

Полиция города Сан-Хосе в Калифорнии расследует как преступление на почве ненависти нападение на евреев, которое произошло в начале недели у входа в популярный ресторан Augustine.

Как сообщает Jewish Weekly, уроженцы Хайфы Лиор Зеэви и Даниэль Леви ждали очереди, беседуя друг с другом на иврите. На них напали три человека, которые начали их избивать, выкрикивая оскорбления в адрес Израиля и требуя "не связываться с Ираном".

"Я повернулся, и меня начали избивать. Сильно избили. Очень болит. Не могу жевать, болит челюсть, болит спина", – рассказал один из пострадавших. Оба израильтянина были отправлены в больницу.

Нападавшим удалось скрыться, ведутся поиски. Мэр Сан-Хосе Мэтт Махан резко осудил инцидент. "Это гнусное нападение. Я нахожусь на связи с лидерами еврейской общины и полицией и буду сообщать о ходе расследования", – сообщил он, добавив, что город поддерживает еврейскую общину.

