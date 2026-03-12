ЦАХАЛ признал ошибку: следовало предупредить северян о планируемом массированном обстреле

В Израиле знали о намерении "Хизбаллы" осуществить массированный ракетный обстрел севера Израиля в среду вечером, однако местных жителей не предупредили об этом. Причиной этого решения было нежелание создавать панику, однако сегодня высокопоставленный представитель штаба ЦАХАЛа Северного военного округа генерал-майор Рафи Мило признал, что решение было ошибочным.

"Мы должны были поделиться информацией с тылом и поддержать его, а не скрывать эти данные, – цитирует высокопоставленный источник в Северном военном округе "Сругим".

Еще до начала атаки на Иран, около 13 дней назад, в ЦАХАЛе допускали, что "Хизбалла" может присоединиться к боевым действиям, и потому заранее усилили оборону на северном направлении. Подготовка включала переброску дополнительных сил, усиление воздушной и бронетанковой составляющих, а также укрепление оборонительных рубежей.

Рафи Мило назвал три основных угрозы, которые учитывались в ЦАХАЛе. Первая – возможность наземного вторжения сил "Радуан" или других подразделений "Хизбаллы" в израильские населенные пункты. Вторая – обстрелы населенных пунктов с короткой дистанции, включая противотанковые ракеты по жилым домам. Третья – массированные пуски ракет, снарядов навесной траектории и беспилотников.

На фоне этих угроз оперативная ответственность за сектор была передана командованию Северного округа, чтобы обеспечить ЦАХАЛу более широкую свободу действий на других направлениях, включая иранское.

По словам корреспондента "Сругим" Коби Финклера, уже в среду утром в штабе Северного округа поняли, что "Хизбалла" намерена осуществить массированный обстрел по силам ЦАХАЛа и населенным пунктам севера. В течение ночи с территории Ливана были выпущены около 220 ракет, снарядов и беспилотников. Вместе с тем, в армии считают, что примерно две трети запланированных запусков "Хизбаллы" были сорваны, уничтожены заранее или вовсе не были осуществлены.

Достижения ВВС весьма значительны: по Израилю были запущены более 100 беспилотников, однако лишь одному из них удалось поразить цель. Говоря о новых системах ПВО, Мило отметил, что лазерная система "Ор Эйтан" является частью оборонительного комплекса, однако пока не используется в широком масштабе, и на данном этапе более эффективными остаются другие средства.