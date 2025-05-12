ХАМАС обещает освободить Идана Александра "сегодня или завтра, без церемонии"

По сообщению информационного агентства AP, военнослужащий ЦАХАЛа Идан Александр, похищенный террористами 7 октября 2023 года, должен быть освобожден в понедельник около полудня.

Однако военное крыло ХАМАСа сообщило саудовскому каналу "Аш-Шарк", что по поводу даты освобождения заложника будет опубликовано специальное заявление, и "это произойдет сегодня или завтра, в зависимости от ситуации на местах".

Представители ХАМАСа сообщают, что заложник будет освобожден "без специальных церемоний", в рамках мер, принимаемых для достижения прекращения огня в секторе Газы, открытия контрольно-пропускных пунктов и возобновления поставок гуманитарной помощи.