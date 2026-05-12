12 мая 2026
Конституция и единая система просвещения: Беннет представил партию и предвыборный список обещаний

Яир Лапид
Нафтали Беннет
Выборы 2026
время публикации: 12 мая 2026 г., 21:17 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 21:25
Miriam Alster/Flash90

В Тель-Авиве состоялся первый съезд блока "Бэяхад". В мероприятии, которое проходит в "Ганей Тааруха", принимали участие активисты и депутаты Кнессета. Лидеры блока Нафтали Беннет и Яир Лапид представили их цели и раскритиковали действующее правительство.

"На ближайших выборах народ Израиля совершит переворот, подобного которому не было с 1977 года", – заявил Беннет. Он пообещал, что новое правительство в день приведения к присяге примет решение о создании государственной следственной комиссии по провалам 7 октября, утвердит Конституцию на основе Декларации независимости и создаст единую систему просвещения для всех детей Израиля. "Больше не будет автономий", – подчеркнул Беннет. Он также атаковал Нетаниягу: "Нетаниягу и его свита запускают рой дронов отравляющей машины против каждого, кто высказывает позицию, не помогающую его выживанию".

Лапид в свою очередь объявил, что оппозиция внесла законопроект о роспуске Кнессета, голосование по которому ожидается уже на следующей неделе. "Беннет и я не делаем вид, что между нами нет разногласий. Но мы патриоты, сионисты и верим друг в друга", – сказал Лапид.

